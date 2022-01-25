В Краснодаре во время рейдов выявили несанкционированные свалки

Больше всего незаконных свалок в Прикубанском округе Краснодара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре во время рейда межведомственные комиссии выявили 77 незаконных свалок, причем 67 из них находились на территории Прикубанского округа, который сейчас динамично застраивается. Семь нелегальных полигонов были обнаружены в Карасунском округе и еще три в Центральном.

— Остается злободневным для Краснодара вопрос несанкционированных свалок мусора. Его вывозят на пустыри и в лесополосы. Нам было необходимо систематизировать эту работу, поработать с Росприроднадзором, Минприроды и проанализировать все жалобы от жителей, - рассказал мэр краевой столицы Андрей Алексеенко.

Собственники всех земельных участков установлены. Данные направлены в Росприроднадзор.