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Общество24 января 2022 21:04

В Краснодаре во время рейдов выявили несанкционированные свалки

Больше всего нелегальных свалок находится на территории Прикубанского округа
Евгения ХАЛИКОВА
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Больше всего незаконных свалок в Прикубанском округе Краснодара

Больше всего незаконных свалок в Прикубанском округе Краснодара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре во время рейда межведомственные комиссии выявили 77 незаконных свалок, причем 67 из них находились на территории Прикубанского округа, который сейчас динамично застраивается. Семь нелегальных полигонов были обнаружены в Карасунском округе и еще три в Центральном.

— Остается злободневным для Краснодара вопрос несанкционированных свалок мусора. Его вывозят на пустыри и в лесополосы. Нам было необходимо систематизировать эту работу, поработать с Росприроднадзором, Минприроды и проанализировать все жалобы от жителей, - рассказал мэр краевой столицы Андрей Алексеенко.

Собственники всех земельных участков установлены. Данные направлены в Росприроднадзор.