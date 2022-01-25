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Общество24 января 2022 21:19

В Краснодарском крае приостановили деятельность колбасного цеха из-за антисанитарии

Производство выпускало мясную продукцию, опасную для здоровья
Евгения ХАЛИКОВА
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Колбасный цех на Кубани работал с нарушениями

Колбасный цех на Кубани работал с нарушениями

Фото: Сергей ГАПОН

В Кавказском районе закрыли опасное производство мясной продукции. Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки местного колбасного цеха выявили многочисленные нарушения: мясо и субпродукты приобретались сомнительного качества и без ветеринарно-сопроводительных документов, также на весь ассортимент цеха отсутствовали декларации о соответствии.

- Кроме того, на производстве царила антисанитария. Не была обеспечена защита от скопления грязи и плесени на поверхностях производственных помещений: поверхности полов выполнены из водопроницаемых материалов, имеются выбоины и сколы. Холодильная камера, установленная в производственном помещении колбасного цеха, была обита металлическими листами железа с явными признаками коррозии и не оснащена приборами учета температуры, - рассказали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Деятельность опасного производства продуктов питания была приостановлена на 30 суток решением Кавказского районного суда. Предприниматель должен будет выплатить штрафы и устранить все нарушения, в противном случае ему придется навсегда закрыть колбасный цех.