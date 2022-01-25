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Общество24 января 2022 21:53

Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 января 2022 года

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена сразу в четырех микрорайонах курорта
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи не будет света

В Сочи не будет света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в трех микрорайонах Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жителей села Высокое, а также улиц Брянская, Афипская, Липецкая, Клубная села Липники. Не будет света в садовых товариществах «Курортник-1», «Локомотив» и «Черноморец».

В Хостинском районе под веерные отключения света попадут обитатели улиц Калиновый Саят Нова и Измайловская села Измайловка.

В Центральном районе 25 января также запланированы работы, которые повлекут за собой обесточивание объектов на улицах Целинная, Виноградная 246 А, Яблочная, Восточная, Тимирязева, Буковая, Дубовая, Пушкина, Черноморская, а также на переулке Виноградный и проспекте Пушкина.

В Лазаревском районе без благ цивилизации останутся жители улиц Республиканская, Бехтерева, Казанская и переулка Бородина, расположенных в поселке Вишневка.