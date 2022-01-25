Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в трех микрорайонах Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жителей села Высокое, а также улиц Брянская, Афипская, Липецкая, Клубная села Липники. Не будет света в садовых товариществах «Курортник-1», «Локомотив» и «Черноморец».

В Хостинском районе под веерные отключения света попадут обитатели улиц Калиновый Саят Нова и Измайловская села Измайловка.

В Центральном районе 25 января также запланированы работы, которые повлекут за собой обесточивание объектов на улицах Целинная, Виноградная 246 А, Яблочная, Восточная, Тимирязева, Буковая, Дубовая, Пушкина, Черноморская, а также на переулке Виноградный и проспекте Пушкина.

В Лазаревском районе без благ цивилизации останутся жители улиц Республиканская, Бехтерева, Казанская и переулка Бородина, расположенных в поселке Вишневка.