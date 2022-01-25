Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 4:51

Что произошло за ночь 25 января в Краснодарском крае: В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках

Что произошло за ночь 25 января в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Что произошло за ночь 25 января в Краснодарском крае 2022 года. В Сочи оползень повредил дорогу. Движение автотранспорта по опасному участку в селе Верхнее Буу ограничено.

Прокуратура проверит, почему улицы Краснодара не чистили от снега. Ведомством организована проверка, как в городе ликвидировали последствия снегопада и сколько истратили бюджетных средств.

В Северском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В районе многочисленные обрывы ЛЭП, не работает общественный транспорт и в школах объявлен дополнительный выходной день.

В Краснодаре рухнувшее на пятиэтажку от снега дерево повредило окно и козырек. К счастью, в момент ЧП рядом не было людей.