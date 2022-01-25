В МЧС Кубани рассказали об ограничениях и авариях на 25 января из-за снегопада

Фото: 23.mchs.gov.ru

В Краснодарском крае уже несколько дней идет снег. Штормовое предупреждение по непогоде сохраняется в течение дня 25 января. По данным МЧС, в регионе возможен подъем воды в реках, а также не исключены падения деревьев и конструкция после налипания снега. Жителей и гостей просят быть осторожными.

25 января в регионе продолжают устранять последствия аномального снегопада.

- В Северском районе восстанавливают электроснабжение в ряде населенных пунктов. Открыто движение грузового транспорта через Молдовановский перевал. Расчищена грязекаменная масса с трассы Хостинского района в Сочи после селя, движение восстановлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что пока не восстановлено движение в районе Шаумянского перевала. Для расчистки дорожного полотна водителей направляют по альтернативному маршруту через Туапсинский район.

Продолжается расчистка автомобильных дорог от снега. По мере необходимости спасатели оказывают помощь автомобилистам, в частности, водителям большегрузов для преодоления горных участков дорог.