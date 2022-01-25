В Краснодаре после снегопада круглосуточно распиливают упавшие деревья и расчищают дороги

В Краснодаре продолжают ликвидировать последствия снегопада

После аномального снегопада в Краснодаре городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели круглосуточно распиливают поваленные деревья, снегоуборочные машины чистят дороги и ночью.

- В непрерывном режиме продолжается работа по расчистке дорог от снега и распилу деревьев, - сообщили в ЕДДС.

Ситуацию продолжают отслеживать специалисты диспетчерской службы и Центра мониторинга дорожного движения. Видео с улиц в онлайн-режиме они опубликовали в соцсетях.

Напомним, режим повышенной готовности из-за непогоды в городе продлили до конца недели.