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Общество25 января 2022 5:39

В Краснодаре после снегопада круглосуточно распиливают упавшие деревья и расчищают дороги

Видео с улиц опубликовали специалисты ЕДДС
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре продолжают ликвидировать последствия снегопада

В Краснодаре продолжают ликвидировать последствия снегопада

После аномального снегопада в Краснодаре городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели круглосуточно распиливают поваленные деревья, снегоуборочные машины чистят дороги и ночью.

- В непрерывном режиме продолжается работа по расчистке дорог от снега и распилу деревьев, - сообщили в ЕДДС.

Ситуацию продолжают отслеживать специалисты диспетчерской службы и Центра мониторинга дорожного движения. Видео с улиц в онлайн-режиме они опубликовали в соцсетях.

Напомним, режим повышенной готовности из-за непогоды в городе продлили до конца недели.