Житель Краснодара откапывает машины соседей за деньги

Скриншот из чата

Заработать на снегопаде решил житель ЖК «Спортивная деревня». Мужчина опубликовал объявление в чате дома и предложил за деньги вызволять машину из сугробов.

- Расчищу от снега вашу машину за 500 рублей. Имеется стаж проживания в одном из самых холодных и заснеженных регионов. Выполню работу аккуратно и ответственно, - написал краснодарец.

Сначала жители восприняли предложение как шутку. Но после мужчине стали поступать заявки и он не смог отказать и помогал соседям доставать авто из снежного плена.