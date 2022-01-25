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Общество25 января 2022 6:01

Житель Краснодара откапывает машины соседей за деньги

Такое предложение появилось после аномального снегопада в городе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Скриншот из чата

Скриншот из чата

Заработать на снегопаде решил житель ЖК «Спортивная деревня». Мужчина опубликовал объявление в чате дома и предложил за деньги вызволять машину из сугробов.

- Расчищу от снега вашу машину за 500 рублей. Имеется стаж проживания в одном из самых холодных и заснеженных регионов. Выполню работу аккуратно и ответственно, - написал краснодарец.

Сначала жители восприняли предложение как шутку. Но после мужчине стали поступать заявки и он не смог отказать и помогал соседям доставать авто из снежного плена.