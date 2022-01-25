Более четырех миллионов выписок из ЕГРН получили жители Кубани

Фото: Кадастровой палаты края

По итогам 2021 года Кадастровая палата по Краснодарскому краю предоставила около 4,4 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости. При этом только 0,5 млн сведений были получены на бумажном носителе, а почти 3,9 млн – в форме электронного документа.

Лидирующую позицию по количеству запросов традиционно занимает выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории 57 и более субъектов Российской Федерации: почти 1,7 млн таких выписок было выдано жителям края.

Не ослабевает интерес к сведениям об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Таких выписок было выдано 1,25 млн. Также жители Краснодарского края в 2021 году запросили почти 600 тысяч выписок об объекте недвижимости.

Четвертой по популярности в прошедшем году стала выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости – 225 тысяч запросов. Информация о кадастровой стоимости является общедоступной и предоставляется бесплатно. Узнать кадастровую стоимость объекта можно онлайн с помощью сервисов Росреестра: «Публичная кадастровая карта», «Фонд данных государственной кадастровой оценки», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде в любом офисе МФЦ, в электронной форме на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра (kadastr.ru) с помощью онлайн-сервиса «Заказ выписок из ЕГРН», на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в «Личном кабинете»;

Также бумажную выписку можно заказать не выходя из дома, заказав выездное обслуживание Кадастровой палаты, по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061) либо по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.