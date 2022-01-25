В Краснодаре таможенники выявили 1,1 тонну санкционных польских перцев

Фото: пресс-службы таможни

Краснодарские таможенники выявили крупную партию санкционных польских перцев. Эта продукция запрещена у ввозу. Товар изъяли.

- В результате таможенного осмотра сотрудники таможни выявили факт хранения и реализации 1,1 тонн сладкого свежего перца из Польши. Он запрещен к ввозу в Россию. Также у владельцев отсутствовали сопроводительные и фитосанитарные документы, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото: пресс-службы таможни

Сумма ущерба составила 222,2 тысячи рублей. Возбуждено дело, предпринимателю грозит крупный штраф.