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Общество25 января 2022 7:25

В Краснодаре расчистили маршруты следования школьных автобусов в пригороде

С дорог убрали снег и обработали от гололеда
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре после снегопада продолжают убирать снег. Особое внимание уделили расчистке и обработке подъездов к школам.

- Дорожники расчистили и обработали от гололёда дороги, по которым ездят школьные автобусы. Полностью освободили от льда и снега подъездные в поселках Пригородном, Индустриальном, Победитель, Российском, Краснодарском, а также в хуторе Ленина, в станице Старокорсунской и других, - отметили в пресс-службе мэрии.

Техника также расчищает заездные карманы и подъезды к остановочным павильонам.