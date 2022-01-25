В Краснодаре расчистили маршруты следования школьных автобусов в пригороде

В Краснодаре после снегопада продолжают убирать снег. Особое внимание уделили расчистке и обработке подъездов к школам.

- Дорожники расчистили и обработали от гололёда дороги, по которым ездят школьные автобусы. Полностью освободили от льда и снега подъездные в поселках Пригородном, Индустриальном, Победитель, Российском, Краснодарском, а также в хуторе Ленина, в станице Старокорсунской и других, - отметили в пресс-службе мэрии.

Техника также расчищает заездные карманы и подъезды к остановочным павильонам.