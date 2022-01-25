Госслужащих переводят на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусом на Кубани

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Власти Кубани призвали перевести в районах госслужащих на удаленку. Это связано с ростом заболеваемости, в том числе и новым штаммом «омикрон».

- Мы видим новую волну заболеваемости. Штамм «омикрон» более заразный, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Принято решение перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

В настоящее время рост заболеваемости зафиксирован выше на 40%, чем на предыдущей неделе.