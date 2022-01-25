Подозреваемый в убийстве женщины и покушении на двух человек задержан на Кубани Фото из архива КП

Подозреваемый в убийстве женщины и покушении на двух человека задержан в Брюховецком районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что 25-летний парень ночью пришел в дом своей бабушки. Возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и несколько раз ударил им пенсионерку. От полученных ранений женщина скончалась. На крики прибежала ее дочь и 12-летний сын, с которыми подозреваемый собирался расправиться так же. Однако им удалось убежать и обратиться за помощью.

- Потерпевшим была оказана медпомощь, в настоящее время они госпитализированы. Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.