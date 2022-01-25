Эффективность мер поддержки молодежных инициатив оценили парламентарии Кубани. Руководитель ЗСК отметил, что работа с молодежью и поддержка их инициатив – неотъемлемая часть государственной и региональной политики. На сегодняшний день доля молодежи составляет 26 процентов, а это порядка 1,5 миллиона человек. Наша задача – обеспечить достойные условия для ее самореализации».

К обсуждению актуальной темы был приглашен первый заместитель регионального министра образования, науки и молодежной политики Сергей Пронько.

Он отметил, что на региональном уровне молодежные инициативы поддерживаются по многим направлениям. Так, для продвижения молодежных проектов проводятся форумы, тренинги, конкурсы и практические занятия. Большая роль отводится и созданию современных молодежных пространств.

Серьезным подспорьем для молодых людей – авторов собственных социальных проектов – является федеральная грантовая помощь. Так в прошлом году на Кубани разработано и подано на участие в грантовых конкурсах и конкурсах на получение субсидий более 500 проектов, из которых 47 стали победителями.

Для выработки эффективных форматов и подходов к взаимодействию с современной молодежью КубГУ впервые провел комплексное исследование, по результатам которого, как было отмечено, сформированы практические рекомендации. Они, подчеркнул Сергей Пронько, станут основой стратегии развития краевой молодежной политики на долгосрочную перспективу.

Также на совещании депутаты обсудили высокую текучесть кадров, отсутствие квалифицированных и опытных работников отрасли в направлении реализации молодежных проектов и программ. На сегодняшний день только пять муниципалитетов региона наиболее активны в части поддержки молодежных инициатив. Чтобы подтянулись и другие, было предложено разработать краевой план мероприятий по формированию молодежных пространств в муниципалитетах наподобие «Точки кипения», которая успешно функционирует на базе регионального Центра молодежных инициатив.

Юрий Бурлачко поинтересовался, как изменилась работа органов местного самоуправления по кадровому обеспечению сферы молодежной политики после рассмотрения этой темы на планерном совещании в ЗСК в сентябре прошлого года.

Так, в качестве решения этой проблемы, была получена договоренность с ведущими вузами края, специализирующимися на выпуске специалистов для молодежной сферы, о направлении студентов на практику в муниципалитеты, откуда те приехали. Первая ласточка – в этом году около 30 человек уже пополнили ряды специалистов по работе с молодежью.

В завершении совещания Юрий Бурлачко отметил, что задача региональных и муниципальных органов власти состоит в первую очередь в том, чтобы обеспечить талантливых идейных молодых людей возможностью реализовать свои проекты и программы на территории муниципалитетов. В этом, считает председатель ЗСК, могут помочь кубанские молодые депутаты.

По итогам обсуждения парламентарии приняли резолюцию. Текущий контроль за ходом выполнения данных рекомендаций возложен на профильный комитет ЗСК.