На Кубани за сутки выявили 935 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае за сутки выявили 935 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 144 ребенка. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

В Краснодаре выявили 621 случай заболевания, в Сочи – 36, в Армавире – 33, Туапсинском районе – 22, в Горячем Ключе и Белореченском районе – 18, в Ленинградском – 16. 15 новых заболеваний зафиксировано в Выселковском муниципалитете, по 13 - в Анапе, Новороссийске и Калининском, 11 – в Тбилисском, по 10 - в Геленджике и Ейском районе.

- В Апшеронском и Новопокровском районах – по 8 новых случаев заражения, в Новокубанском, Крымском и Усть-Лабинском – по 7, в Кавказском, Северском и Темрюкском – по 6, в Динском и Крыловском районах – по 5. По 4 положительных теста получено в Успенском муниципалитете, по 3 - в Приморско-Ахтарском и Староминском, по 2 - в Кореновском, Красноармейском и Павловском, в Курганинском, Лабинском, Тимашевском, Тихорецком и Щербиновском районах, - сообщает Оперштаб региона.

Самому младшему пациенту 20 дней. На аппаратах ИВЛ остаются 96 человек, 7 – на ЭКМО.