Тренировочный лавинно-спасательный полигон на «Роза Хутор» возобновил работу. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Бесплатная тренировочная площадка действует с 2020 года в рамках социальной инициативы курорта «Роза Хутор» и предназначена для отработки навыков обращения со специальным лавинным снаряжением (бипер, щуп) и понимания порядка поиска и спасения людей в лавине.

Полигон представляет собой размещенные под снегом датчики-мишени, управляемые с помощью специального пульта. Тренировку проводят специалисты Противолавинной службы курорта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера, прозондировать ее и откопать. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

- Мы уделяем огромное внимание обеспечению безопасности на курорте. Но часто это зависит не только от нас, но и от ответственного поведения гостей на горных склонах. Культура катания в нашей стране только складывается, однако, мы наблюдаем, что люди стали серьёзнее подходить как с собственной, так и к безопасности окружающих. Если за первый сезон работы полигон посетили 50 человек, то в прошлом году уже 417. Чтобы безопасно кататься или уметь оказать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками. Получить их можно только у специалистов, для которых горы – это образ жизни. Поэтому на нашем полигоне тренировки ведут сотрудники Противолавинной службы курорта, - сказал заместитель генерального директора по эксплуатации «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет. По отдельному согласованию возможно присутствие на тренировках детей с 14 лет вместе с родителями.

Программа создана согласно международным стандартам и подходит как начинающим райдерам, так и опытным. Полигон начал работу в январе 2022 года, занятия проводятся по средам и субботам, с 13 до 15. 00 и включают в себя теоретическую часть и основную - практическую. Таким образом отрабатывается техника индивидуального и командного поиска. Лавинное снаряжение - бипер, лопату и щуп можно получить на полигоне.

Занятия проводятся бесплатно по предварительной записи через WhatsАpp по номеру +79649485649. Количество участников в группе ограничено.

Тренировочный полигон продолжит свою работу до конца текущего зимнего сезона.