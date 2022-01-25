77 несанкционированных свалок обнаружили в Краснодаре Фото: krd.ru

77 несанкционированных свалок обнаружили в Краснодаре. Скопления мусора зафиксированы за две недели. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Большинство свалок - 67 – обнаружены в Прикубанском округе. Материалы направлены в Росприроднадзор.

- С начала 2022 года прошли рейды в округах. Так, в Центральном округе выявили 3 свалки, в Карасунском округе - 7. Установлены собственники земельных участков, материалы направлены в Росприроднадзор, - рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. - В 2021 году ликвидирована 261 свалка общим объемом свыше 5,5 тысячи кубометров мусора.

Всего составлено 69 протоколов на 82 тысячи рублей. По 57 случаям материалы направлены в министерство природных ресурсов края, Росприроднадзор и Роспотребнадзор - возбуждено 11 уголовных дел по ч. 1 ст. 254 «Порча земли».