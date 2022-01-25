Более 2 тысяч отелей классифицируют на Кубани

В регионе классификации подлежат более 2 тысяч средств размещения Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 2 тысяч отелей классифицируют в Краснодарском крае. Обязательные мероприятия введены с начала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Мониторинговые группы выезжают в гостиницы и отели, проводят разъяснительную работу и помогают информационно. Выезды прошли в Краснодаре и других городах края, результаты которых обсудят на заседании межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Обязательная классификация для средств размещения введена с 1 января 2022 года. Выдаваемый сертификат о категории действует 3 года. За нарушение закона о предоставлении гостиничных услуг грозит предупреждение или штраф.

Для классификации средства размещения необходимо обратиться с заявкой в одну из 14 аккредитованных организаций.