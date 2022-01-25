Завершить работы по расселению планируют к концу декабря Фото: krd.ru

12 аварийных домов расселят в Краснодаре в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего на расселение ветхого жилья выделят 213 миллионов рублей, 110 из которых – из госбюджета, 62 – краевой казны и 150 – из городского. Завершить работы планируют к концу декабря.

Так, в Краснодаре планируют расселить дома по улице Садовой, 216, литер А, Молодежной, 5, литер 3, им. Стасова, 31, литеры А и А1, им. Леваневского, 4/2, литеры А и А1, Мира, 63, литер Д, Воронежской, 46, литер Б и другие.

В 2021 году из 10 ветхих домов расселены 278 жителей. Также переселены 132 человека еще из 6 домов – работы по объектам планируют завершить до конца 2022 года.