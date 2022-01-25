Вся продукция будет уничтожена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более тонны санкционного болгарского перца обнаружили краснодарские таможенники. Ущерб составил 222,2 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

При осмотре складов обнаружено 1111 килограммов запрещенного к ввозу в страну болгарского сладкого перца. Овощи доставили на территорию Краснодара из Польши.

- Товаросопроводительные и фитосанитарные документы отсутствовали. Вся продукция будет уничтожена должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора, - сообщили в пресс-службе краснодарской таможни.