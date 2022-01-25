Спасатели доставили хлеб в отдаленные поселения Северского района Кубани Фото: instagram.com/ministerstvogoichs/

Спасатели доставили хлеб в отдаленные поселения Северского района Кубани. Из-за снегопада движение в сторону трех населенных пунктов затруднено. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Так, из-за погодных условий транспорт не может проехать в поселок Мирный и села Шабановское и Тхамаха.

- Для обеспечения жителей продуктами питания направлены спасатели Краснодарского отряда «Кубань-СПАС». С помощью техники повышенной проходимости специалисты доставили хлеб во все населенные пункты, - рассказали в региональном министерстве ГО и ЧС.