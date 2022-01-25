Блочно-модульную котельную построили в Динском районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Блочно-модульную котельную построили в Динском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новая котельная будет отапливать детский сад №63 в станице Новотитаровской. Изначально учреждение работало на твердом топливе.

Блочно-модульная котельная мощностью 0,18 МВт находится на территории детсада и оснащена современным оборудованием - узлами учета потребляемых ресурсов. Она не требует постоянного наблюдения. Оборудование поможет снизить расходы и бесперебойно отапливать учреждение на 170 мест.

Всего на Кубани в 2022 году построят около 50 котельных.