Кубанских подростков будут вакцинировать от COVID-19 только с согласия родителей

Кубанских подростков будут прививать от коронавируса только при согласии родителей Фото из архива КП

Кубанских подростков будут вакцинировать от COVID-19 только при согласии родителей. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова на заседании оперативного штаба.

- Обязательное условие вакцинации детей от коронавируса – письменное согласие родителей. Мы приняли решение, что даже подростков 15 лет и старше не будем прививать без согласия, хотя по закону с 15 лет наступает право принимать решение самостоятельно, - отметила заместитель главы региона.

Тем временем в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей от 7 до 14 лет. Показатель увеличился в 1,5 раза.

Напомним, прививочная кампания от COVID-19 для подростков стартовала на Кубани 24 января. В регион поставили специально разработанную вакцину.