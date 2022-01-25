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Здоровье25 января 2022 11:59

Кубанских подростков будут вакцинировать от COVID-19 только с согласия родителей

В крае стартовала прививочная кампания
Светлана ОВДЕЙ
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Кубанских подростков будут прививать от коронавируса только при согласии родителей Фото из архива КП

Кубанских подростков будут прививать от коронавируса только при согласии родителей Фото из архива КП

Кубанских подростков будут вакцинировать от COVID-19 только при согласии родителей. Об этом сообщила вице-губернатор края Анна Минькова на заседании оперативного штаба.

- Обязательное условие вакцинации детей от коронавируса – письменное согласие родителей. Мы приняли решение, что даже подростков 15 лет и старше не будем прививать без согласия, хотя по закону с 15 лет наступает право принимать решение самостоятельно, - отметила заместитель главы региона.

Тем временем в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей от 7 до 14 лет. Показатель увеличился в 1,5 раза.

Напомним, прививочная кампания от COVID-19 для подростков стартовала на Кубани 24 января. В регион поставили специально разработанную вакцину.