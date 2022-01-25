Восстановлено энергоснабжение населенных пунктов Кубани и Адыгеи, нарушенное рекордным снегопадом

Фото: «Россети Кубань».

Бригады энергетиков «Россети Кубань» по состоянию на 13:50 мск 25 января восстановили нарушенное продолжительным снегопадом энергоснабжение населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгея по распределительной сети 6-10 кВ. Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме и отрабатывают точечные заявки бытовых потребителей – жителей частных домовладений по сети 0,4 кВ.

Больше всего от стихии пострадали центральные и предгорные районы Кубани, в частности отдельные населенные пункты Северского, Абинского и Крымского районов. Работы осуществлялись в круглосуточном режиме, в ночное время использовались специальные световые башни.

Выполнение восстановительных мероприятий осложняли продолжающийся снегопад, снежные заносы на дорогах, отсутствие проезда к местам проведения работ и населённым пунктам. Там, где движение автомобильной и специальной техники было невозможно, энергетики осуществляли обход и осмотр линий пешком.

Суммарно в проведении восстановительных работ на энергообъектах в зоне ответственности «Россети Кубань» были задействованы 92 бригады в составе более 200 человек персонала и 110 единиц спецтехники.

Как сообщалось ранее, рекордные осадки в виде снега и дождя с мокрым снегом стали причиной локальных нарушений энергоснабжения в отдельных населённых пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея. По данным синоптиков, из-за обильных осадков в Краснодаре высота снежного покрова достигла 41 см. Засыпало и все черноморское побережье Кавказа: Анапа – 14 см, Джубга – 20 см. Гигантские сугробы образовались в Горячем Ключе – 112 см, Горном – 141 см.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.