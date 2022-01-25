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Общество25 января 2022 12:14

Еще одну группу краснодарского детсада закрыли на карантин из-за COVID-19

Всего в регионе учреждения не посещают дети из 129 групп
Светлана ОВДЕЙ
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Всего в регионе из-за коронавируса полностью закрыты 2 детсада Фото из архива КП

Всего в регионе из-за коронавируса полностью закрыты 2 детсада Фото из архива КП

Еще одну группу краснодарского детского сада закрыли на карантин из-за COVID-19. Дети не будут посещать учреждение №72 до 3 февраля.

Всего воспитанники будут находиться дома чуть больше недели. За это время в группе проведут санитарную обработку.

Напомним, на Кубани из-за распространения коронавируса закрыты 2 детских сада. Учреждения не посещают также воспитанники 129 групп в 53 учреждениях, ученики 243 классов в 127 школах. Дистанционно обучаются студенты 22 групп в 7 колледжах и техникумах.