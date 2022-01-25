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Общество25 января 2022 12:30

Более 1,5 тысячи новогодних елок переработают в Сочи

На курорте объявлен Год экологии
Светлана ОВДЕЙ
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Более 1,5 тысячи новогодних елок переработают в Сочи Фото: sochi.ru

Более 1,5 тысячи новогодних елок переработают в Сочи Фото: sochi.ru

Более 1,5 тысячи новогодних елок переработают в Сочи. Работы проведут в рамках Года экологии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жители города участвуют в акции «Елку в переработку», которая проводится эколого-биологическим центром совместно с мэрией Сочи с 2019 года.

- После новогодних и рождественских праздников горожане собрали более 1500 елей – они переработаны в щепу для нужд эколого-биологического центра, – сообщил заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Всего получено 100 мешков щепы, которой хватит до следующей зимы.

Древесину используют как подстилку для животных, материал для ландшафтного дизайна и подкормки почвы.