9 зеленых зон планируют благоустроить в Западном округе Краснодара Фото: krd.ru

9 зеленых зон планируют благоустроить в Западном округе Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В том числе в Юбилейном микрорайоне построят культурно-досуговый центр. ДК расположится по улице Харьковской. В настоящее время на участке находятся объекты краевой собственности.

- Необходимо в кратчайшие сроки провести совещание с профильными структурами администрации края, чтобы максимально ускорить процесс передачи здания и земельного участка в муниципальную собственность, - отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Площадь участка по улице Харьковской составляет 4853 квадратных метров.

- Для благоустройства зеленых зон в округе ведется подготовка необходимой документации, решение различных земельно-правовых вопросов. Работы по благоустройству выполнят поэтапно после согласования с жителями прилегающих жилых домов, - отметил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

В частности, это относится к участкам по улицам Алма-Атинской, 2/3, проезду им. Ватутина, 1/21, пересечению улиц им Чкалова и им. Буденного, Морской и им. Дзержинского, им. Гаврилова, 13/1, Бульварного кольца 5/1, в сквере им. Чепеги, на территории «Тропы здоровья» по улице Береговой и по бульвару им. Евскина.