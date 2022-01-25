Школы и детсады Кубани дооснастят рециркуляторами для защиты от COVID-19

В учреждения необходимо поставить 6,8 тысячи рециркуляторов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школы и детские сады Кубани дооснастят рециркуляторами для защиты от COVID-19. Такое поручение озвучил первый вице-губернатор Игорь Галась на совещании оперативного штаба региона.

В учреждениях следят за соблюдением антиковидных ограничений и санитарной обработкой. Для обеззараживания воздуха еще необходимо 6,8 тысячи рециркуляторов.

- Если есть потребность, нужно действовать оперативно. Поручение главам муниципальных образований – дооснастить образовательные организации, мы вам в этом поможем, - отметил первый замглавы края Игорь Галась.

Напомним, на Кубани из-за распространения COVID-19 закрыты два детских сада. Во многих учреждениях на карантине находятся группы и классы.