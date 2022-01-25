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Общество25 января 2022 13:28

110 краснодарским управляющим организациям выписали протоколы за нерасчищенные заснеженные дворы

Всего проверены более 500 территорий вблизи жилых домов
Светлана ОВДЕЙ
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110 краснодарским управляющим организациям выписали протоколы за нерасчищенные заснеженные дворы Фото: пресс-служба городской администрации

110 краснодарским управляющим организациям выписали протоколы за нерасчищенные заснеженные дворы Фото: пресс-служба городской администрации

110 управляющим компаниям Краснодара выписали протоколы за нерасчищенные заснеженные дворы. Всего в краевом центре проверили более 500 территорий вблизи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Территории не были обработаны песком и солью. Из-за этого возникли многочисленные жалобы жителей. В том числе из дворов не вывозился мусор – машины не могли проехать из-за необработанных дорог.

- По результатам обследований составлены акты, которые направлены в госжилинспекцию региона. Сейчас возбуждены административные дела в отношении 110 управляющих организаций, - рассказал начальник управления Павел Абрамчик. - Штрафы — ответственность управляющей организации, нарушители оплачивают их за свой счет, а не за счет жильцов.