Два корпуса ККБ №1 в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году Фото: пресс-служба администрации края

Два новых корпуса краевой больницы №1 в Краснодаре планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Медучреждение будет расширено на 17 тысяч квадратных метров. Здесь уже возведены рентгенодиагностический и лечебно-диагностический корпуса и трансформаторная подстанция. В здании расположат отделение лучевой диагностики с аппаратами МРТ, КТ, флюроскопии, маммографами, рентген-установкой, отделение эндоскопии и блок с двумя гибридными операционными для проведения кардиологических и нейрохирургических операций. В настоящее время проводится чистовая отделка, смонтирован индивидуальный тепловой пункт, инженерные сети.

В лечебно-диагностический корпус перейдет краевой ожоговый центр, отделения гнойной хирургии, травматологии, реанимации и интенсивной терапии и аптека.

После окончания работ в медучреждении обновят входную группу со стороны улицы 1 Мая и лечебно-диагностические корпуса.