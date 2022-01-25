Новороссийск 27 января останется без воды Фото из архива КП

Новороссийск 27 января останется без воды. В зону отключения войдет весь город, а также поселки Верхнебаканский и Гайдуки. Об этом сообщает МУП «Водоканал» Новороссийска.

Отключение запланировано с 9:00 до 12:00. В это время пройдут ремонтные работы на сетях в Неберджаевской. Подачу воды восстановят в течение 6 часов после завершения.

Холодная вода будет в домах жителей 27 января с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, в том числе 28 января – с 6:00 до 8:00.

Подвоз воды будет проведен по заявкам.