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Общество25 января 2022 15:02

Новороссийск 27 января останется без воды

Подачу возобновят в течение 6 часов после ремонта
Светлана ОВДЕЙ
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Новороссийск 27 января останется без воды Фото из архива КП

Новороссийск 27 января останется без воды Фото из архива КП

Новороссийск 27 января останется без воды. В зону отключения войдет весь город, а также поселки Верхнебаканский и Гайдуки. Об этом сообщает МУП «Водоканал» Новороссийска.

Отключение запланировано с 9:00 до 12:00. В это время пройдут ремонтные работы на сетях в Неберджаевской. Подачу воды восстановят в течение 6 часов после завершения.

Холодная вода будет в домах жителей 27 января с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, в том числе 28 января – с 6:00 до 8:00.

Подвоз воды будет проведен по заявкам.