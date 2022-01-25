В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб

Пайку "блокадного" хлеба хотели продавать за 52 рубля в Геленджике.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Геленджикский хлебозавод в память о блокаде Ленинграда выпек хлеб весом в 125 граммов. Именно такую пайку получали жители осажденного города-героя во время Великой Отечественной войны.
- Наши технологи восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена, - говорилось в соцсетях предприятия.
Планировалось, что «блокадный» хлеб будут продавать в магазинах фирменной сети хлебозавода до 27 января. Именно в этот день в 1944 году была снята блокада. Стоимость буханки составляла 52 рубля.
Но через несколько часов информацию в социальных сетях подправили. В посте сообщалось, что 1000 паек раздадут на Центральной площади бесплатно, а продажу памятного хлеба закроют.
- На предприятие поступали просьбы от жителей и гостей Геленджика о включении хлеба «Блокадного» в ассортимент торговой сети. Однако мы решили этого не делать, чтобы не оскорблять чувства людей, перенесших блокаду, - отметили в обновленном сообщении.