В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб

Пайку "блокадного" хлеба хотели продавать за 52 рубля в Геленджике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Геленджикский хлебозавод в память о блокаде Ленинграда выпек хлеб весом в 125 граммов. Именно такую пайку получали жители осажденного города-героя во время Великой Отечественной войны.

- Наши технологи восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена, - говорилось в соцсетях предприятия.

Планировалось, что «блокадный» хлеб будут продавать в магазинах фирменной сети хлебозавода до 27 января. Именно в этот день в 1944 году была снята блокада. Стоимость буханки составляла 52 рубля.

Но через несколько часов информацию в социальных сетях подправили. В посте сообщалось, что 1000 паек раздадут на Центральной площади бесплатно, а продажу памятного хлеба закроют.

- На предприятие поступали просьбы от жителей и гостей Геленджика о включении хлеба «Блокадного» в ассортимент торговой сети. Однако мы решили этого не делать, чтобы не оскорблять чувства людей, перенесших блокаду, - отметили в обновленном сообщении.