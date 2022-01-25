Губернатор Краснодарского края поздравил студентов с праздником

Глава региона поздравил студентов с праздником. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края встретился с молодежным активом региона. Поводом для встречи стал праздник, который отмечают 25 января все учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений страны. Глава Кубани поздравил студентов с праздником - Днем российского студенчества - и рассказал, как они могут реализовать себя во время учебы.

– Студенчество – прекрасный жизненный этап, время выбора друзей, профессионального пути. Ставьте амбициозные цели и достигайте их. И никому не отдавайте свой пьедестал. Желаю стать успешными и по-настоящему счастливыми людьми, – напутствовал студентов Вениамин Кондратьев.

В 2021 году в регионе был увеличен размер специальной молодежной стипендии для активных студентов. А также для поддержки молодых ученых в Краснодарском крае появился Кубанский научный фонд. Его участники могут получить гранты на научные разработки. Также в крае действует школа «Бизнес молодых», выпускники которой вправе рассчитывать на 3 млн рублей для запуска своего дела.