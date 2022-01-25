Стоимость проезда на пяти пригородных маршрутах вырастет в Краснодаре

Вырастет стоимость проезда на пригородных краснодарских маршрутах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре изменится стоимость проезда на пяти пригородных маршрутах. Об это этом заявили в Союзе транспортников Кубани. С 1 февраля станет дороже добираться на общественном транспорте из краевого центра до поселков Пригородный, Победитель, Индустриальный и садового товарищества "Электрон".

Билеты на автобусы №136а, курсирующие от Уральской (Тюляева) до пос. Пригородный, и №157а - от Уральской (Тюляева) до НСТ «Электрон» будут стоить 35 руб., на маршрутах №146а и №170а за дорогу от конечной остановки в пос. Победитель или пос. Индустриальный до ул. Гаврилова придется заплатить уже 50 руб. Стоимость проезда на автобусе №176а от пос. Пригородного до ТЭЦ обойдется пассажирам в 45 руб, сообщает «Ъ»-Кубань».

Повышать стоимость проезда на краснодарских и пригородных маршрутах перевозчики начали еще в ноябре 2021 года.