Мусороуборочная компания возобновила вывоз мусора с улиц Краснодара

В Краснодаре снова вывозят мусор Фото: Юлия ЧУБАКОВА

В спальных микрорайонах Краснодара появились мусороуборочные машины, которые начали вывозить бытовые отходы с контейнерных площадок общего пользования. Обычно мусоровозы выезжают на работу рано утром, чтобы днем или вечером не создавать помехи на дорогах, но чрезвычайная ситуация, которая сложилась в Краснодаре с вывозом мусора, потребовала более радикальных мер.

- Начали вывозить мусор на Круговой. Четыре дня их тут не было, за это время заполнились все мусорки вокруг. Собаки уже начали растаскивать отходы по округе, - рассказали жители Фестивального микрорайона, которые, как и многие другие горожане, столкнулись с этой проблемой.

Перерыв в работе краснодарских мусороуборщиков составил четыре дня, но этого времени хватило, чтобы заполнить отходами не только контейнеры, но и мусорные площадки вокруг. Ситуацию уже назвали мусорным коллапсом. В мусороуборочной компании объяснили, что не могли приступить к выполнению своих обязанностей из-за снегопада и нерасчищенных дорог в краевом центре. Возобновить работу удалось только после того, как коммунальщики расчистили не только центральные улицы, но и подъезды к жилым многоквартирным домам.