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Общество25 января 2022 16:39

Поисковики разыскивают в Краснодаре потомков красноармейца, признанного пропавшим без вести

Известны фамилия, имя и краснодарский адрес солдата
Евгения ХАЛИКОВА
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В Крыму нашли останки краснодарца, призванного на фронт и пропавшего без вести

В Крыму нашли останки краснодарца, призванного на фронт и пропавшего без вести

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поисковики ищут потомков краснодарца Степана Никиткина, который был призван в ряды Красной Армии в самом начале Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года боец был признан пропавшим без вести и долгое время находился в этом печальном для родственников статусе, пока во время поисковых работ в городе Армянске, что в северной части Крымского полуострова не удалось найти и идентифицировать его останки.

- Личность бойца установлена по надписи на котелке. Теперь поисковиками ведется розыск родных и близких погибшего. Он был призван из Краснодара, проживал в Краснодаре по улице Каляева, 27, - рассказала Ольга Лукашкина, которая курирует поисковое движение федеральной службы судебных приставов.

Известно, что у красноармейца осталась жена, которая также проживала в краевом центре по улице Каляева, 27. Поисковики рассчитывают, что старожилы краевого центра вспомнят Степана Никиткина, 1913 года рождения, и откликнутся.