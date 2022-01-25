Евгений Титов: «Сбер дает зарплату выше рынка и помогает «донастроиться» до лучшей версии себя»

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

В преддверии Дня российского студенчества молодые руководители и топ-менеджеры Юго-Западного Сбера провели первую телеграм-конференцию «Сбер PRO студентов». для молодежи южных регионов страны. На онлайн-встрече обсудили тренды рынка труда, как построить успешную карьеру в Сбере, ключевые качества и навыки для молодых специалистов.

Глобальная автоматизация рабочих мест, смена формата и графика работы становится нормой. Если в 2019 году в РФ удаленно работали лишь 30 тысяч человек, то сейчас их 3 миллиона, и эта цифра будет расти. Во многом этому способствует высокий спрос в стране на IT-специалистов и борьба компаний за таланты с предложением более гибких условий труда.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Уже сейчас 47% жителей России не работают по полученной специальности, а к 2035 году каждая третья профессия изменится: многие процессы будут автоматизированы и цифровизированы. Поэтому система отбора сотрудников преимущественно по hard skills не актуальна: профессиональные навыки устаревают через 2-3 года. И все более важными становятся «мягкие» навыки - soft skills. Они помогают человеку быстрее адаптироваться к изменениям, кардинально сменить профессию и построить несколько успешных карьер в разных специальностях.

- Мои родители получили одно высшее образование, у меня их уже три, а у молодежи совсем другая стратегия и паттерны поведения. Они ничего не откладывают «на потом», много взаимодействуют с видеоконтентом и им придется «прокачивать» hard и soft skills всю жизнь. И если профессиональные навыки сегодня можно получить в учебном заведении или в онлайн-школе, то у Сбера есть нужная и важная для южного рынка экспертиза нового главного условия для карьерного роста - «мягких» навыков. Ей мы делимся с вузами и молодежью в понятных и удобных им каналах коммуникации. К примеру, в прошлом году мы провели встречи с 20 000 молодых людей. Наш новый формат телеграм-встреч тоже отлично подошел для открытого диалога. Мы его продолжим, чтобы лучше понимать их жизненные и карьерные цели, а также привлекать в команду лучших из лучших, - рассказывает Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

Представители поколений Y и Z уже составляют большую часть команды Сбера на Юге России и Северном Кавказе. Они выбирают работодателя не только по уровню мотивации или перспективам карьерного роста, но и по совпадению с ценностями компании. К 2023 году миллениалы составят 50% всей рабочей силы, и они еще больше ориентированы на удаленный график работы, позитивный клиентский опыт (employee experience) и ESG-подход к жизни и работе. Поэтому уже сегодня процессы Сбера меняются под новые потребности разных целевых аудиторий.

Сегодня HR-стратегия Сбера ориентирована на «массовую уникальность». То есть навыки и творческие способности кандидатов рассматриваются как основной источник создания ценности. А внимание к развитию таланта и к внутренней мотивации каждого сотрудника Сбера – это главный резерв производительности труда. Для решения этой задачи для всех сотрудников в Сбере создан корпоративный университет. Также можно бесплатно освоить цифровую специальность (Java Developer, Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer) в «Школе новых профессий».