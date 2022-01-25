На Кубани появятся 85 электрозарядок для электрокаров

В Краснодарском крае будут развивать использование элеткромобилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Администрация краснодарского края и АО «НЭСК» будут совместно развивать в регионе электрозарядную инфраструктуру. Кубань стала одним из восьми регионов в стране, где будут в большом количестве установлены быстрые зарядки для электрокаров.

- Всего в текущем году в крае планируют построить 85 быстрых зарядных станций. 55 из них будут установлены уже в ближайшее время. Мы уже провели масштабную работу по подбору земельных участков и привлечению инвесторов, также создали рабочую группу для реализации проекта. Соглашения о сотрудничестве направили шести потенциальным инвесторам, – рассказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Первые электрозарядки появятся в Геленджике, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Краснодаре. Подзарядные станции будут оборудованы всеми типами коннекторов для зарядки любых электромобилей.