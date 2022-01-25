На Кубани начинается прием заявок от инвесторов, желающих получить субсидии для оплаты процентов по кредиту

На Кубани помогут инвесторам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 1 февраля в Краснодарском крае начинается прием заявок от инвесторов, рассчитывающих на субсидии для оплаты процентов по кредитам. Как сообщили в администрации региона, в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 720 млн рублей. Получить субсидию могут инвесторы, реализовывающие проекты в Краснодарском крае и бравшие на эти цели займы, однако сфера строительства жилья исключена из участия в программе поддержки.

– Это один шаг навстречу инвесторам, что позволит им существенно снизить долговую нагрузку на бизнес. Субсидия будет предоставляться в размере ставки Центробанка на дату заключения кредитного договора, – рассказал заместитель главы региона Александр Руппель.

Для участия в программе поддержки инвестор должен подтвердить, что его кредитный договор был заключен после 1 января 2020 года, сумма займа должна быть не меньше 100 млн рублей и не больше 1 млрд рублей.