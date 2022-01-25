На Кубани выявили семь новых случаев заражения «омикроном»

Привитые от COVID-19 люди легче переносят "Омикрон" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае подтвердили семь новых случаев заражения новым штаммом «омикрон». Информацию подтвердили в Оперативном штабе региона и рассказали, как происходит диагностика новой коронавирусной инфекцией. По существующей методике медики отправляют 10% от общего количества биоматериалов на дополнительное исследование, которое способно выявить «омикрон». Таким образом в регионах отслеживают распространение нового штамма и следят за появлением вспышек заболевания среди населения. По словам специалистов, в стране наблюдается рост заболеваемости и увеличилось количество госпитализаций.

– До 15 января на Кубани ежедневно выявляли от 300 до 400 случаев в день. После 15 января видим рост, и сегодня число заболевших уже 935. Уже есть 7 подтвержденных случаев заражения штаммом «омикрон». Ситуация непростая, но она под контролем, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе развернуто 28 ковидных госпиталей на 5700 коек, 25 % из которых свободны. Госпитали в полной мере снабжены лекарствами и оборудованием, необходимыми для лечения COVID-9. Отмечается, что пациенты, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, переносят «омикрон» в легкой или даже в бессимптомной форме.