Увеличена вдвое специальная стипендия от главы Краснодара, которую получают одаренные студенты

Мэр Краснодара и студенты. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарские студенты, выдвинутые на соискание специальной молодежной стипендии главы города Краснодара, с нового учебного года будут получать не 2 тысячи рублей, а два раза больше. Об этом сообщил 25 января мэр краевого центра Андрей Алексеенко на встрече с учащимися Кубанского аграрного университета.

— Я помню себя студентом. Сказать, что я был очень ответственным в этот период — что называется, покривить душой. Совсем нет. Честно сказать, я вам даже завидую. Когда оглядываешься назад, понимаешь, что самые яркие впечатления были всё-таки в студенческие годы, - рассказал Андрей Алексеенко о своих студенческих годах, которые он также провел в КубГАУ.

Также градоначальник пообещал наладить взаимодействие между работодателями и студентами в рамках работы со студенческими отрядами.