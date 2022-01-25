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Общество25 января 2022 18:51

На трассе «Адлер-Красная Поляна» временно перекрыто автомобильное движение

Ограничение введено из-за очистки трассы от наледи на трассе
Евгения ХАЛИКОВА
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На трассе "Адлер-Красная Поляна" введены ограничения для автомобилистов

На трассе "Адлер-Красная Поляна" введены ограничения для автомобилистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение на трассе А-149 «Адлер-Красная Поляна» временно приостановлено. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», ограничения введены из-за наледи, которая образовалась на пилонах вантового моста.

- В связи с проведением работ по очистке от наледи движение перенаправлено на автодорогу А-149 "Адлер – Красная Поляна" на транспортных развязках км 14+400 и съезде на км 31+300, - сообщили в корпорации.

Начало работ запланировано на 25 января в 20:25. Сколько времени потребуется на то, чтобы очистить пилоны моста от ледяной корки, дорожники не сообщают.