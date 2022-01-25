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Происшествия25 января 2022 20:07

В аэропорту Краснодара предупредили о возможных перерывах в работе из-за тумана

Аэропорт может приостановить выпуск и прием рейсов в промежутке между 20:00 25 января и 10:00 26 января
Евгения ХАЛИКОВА
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В ночь на 26 января на Краснодар опустится туман

В ночь на 26 января на Краснодар опустится туман

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краснодарском аэропорту готовятся к очередным погодным сложностям. По данным ведомственной метеослужбы, в промежуток с 20:00 25 января и по 10:00 26 января возможно образование тумана, которое помешает безопасной деятельности воздушных ворот краевого центра.

- Выпуск и приём воздушных судов в такую погоду ограничен из соображений безопасности. Экипажи воздушных судов будут принимать решение о посадке в зависимости от квалификации и допуске пилотов при посадке в условиях ограничения видимости, - уточнил руководитель пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

Минимально допустимый уровень видимости для аэропортов - не менее 300 метров. По прогнозам синоптиков, Краснодар окутает плотный туман, ухудшение видимости будет ниже установленных нормативов. Вся актуальная информация о задержке или переносе рейсов будет отображаться на онлайн-табло воздушной гавани.