Узнали, где будут отключения света в Сочи 26 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи из-за планово-предупредительного ремонта на электрооборудовании будет прекращено электроснабжение жилых домов и социальных объектов. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

В Адлерском районе ограничения коснутся жилых домов на улицах: Банановая, Лазурная Долина, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Черновицкая, Блинова, Ворошиловградская, Псебайская, Николаевская и Тульская.

В Центральном районе под веерные отключения света попадут обитатели улиц: Голенева, 17/14, Макаренко, Целинная, 10-80, Высокогорная и Пасечная.

В Хостинском районе заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов следует жителям улиц Новороссийское шоссе, Леси Украинки, Ростовская, Искры, Абовяна и переулка Южный.

В Лазаревском округе 26 января несколько часов проведут без электроэнергии жители улицы Греческая поселка Макопсе.