В Краснодарском крае открыли новое двухпутное ж/д направление

На Кубани завершили крупный инвестиционный проект, который повлияет на жд-сообщение между регионами. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае на участке Тихорецкая-Козырьки запущено новое ж/д направление. Благодаря двухпутному полотну протяженностью более 900 км, машинистам более не придется ждать подолгу, чтобы пропустить встречный состав. Ведь ранее здесь был только один путь и поезда упирались в так называемое «бутылочное горлышко».

– Для Кубани это и дополнительные инвестиции, и новые рабочие места, а также наращивание экспортного потенциала. Уверен, это даст дополнительный импульс развитию региона, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Новый участок Тихорецкая – Козырьки обеспечит быстрые и надежные перевозки пассажиров и грузов между Поволжьем и югом России.