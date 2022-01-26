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Общество26 января 2022 4:50

Что произошло за ночь 26 января 2022 в Краснодарском крае: В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб

Что произошло за ночь 26 января 2022 в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 26 января 2022 года. В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб. Изначально стоимость кирпичика составляла 52 рубля, потом его решили раздать бесплатно.

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