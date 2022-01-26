Что произошло за ночь 26 января 2022 в Краснодарском крае: В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб

Что произошло за ночь 26 января 2022 года. В Геленджике планировали продавать «блокадный» хлеб. Изначально стоимость кирпичика составляла 52 рубля, потом его решили раздать бесплатно.

Поисковики разыскивают в Краснодаре потомков красноармейца, признанного пропавшим без вести. Известны фамилия, имя и краснодарский адрес солдата.

На Кубани выявили семь новых случаев заражения «омикроном». Вакцинированные от COVID-19 пациенты, столкнувшись с новым штаммом, легче переносят заболевание.

77 несанкционированных свалок обнаружили в Краснодаре. Скопления мусора найдены за две недели.