Аэропорт Краснодара не прерывал работу из-за тумана

Фото: пресс-службы аэропорта

С вечера 25 января Краснодар накрыл плотный туман. Ночью и утром ожидалось ограничение работы аэропорта из-за плохой видимости. Но ситуация в районе воздушной гавани позволяла принимать и отправлять рейсы. Терминал работал в штатном режиме.

- Всю ночь аэропорт Краснодара работал в штатном режиме, несмотря на то, что режим ограниченной видимости был введён с 21 часа прошлых суток и действовал до 6 утра. Небольшие изменения в расписании вылетов некоторых рейсов не связаны с ограничениями, введёнными в аэропорту по причине ухудшения видимости, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

По прогнозам, в Краснодаре до выходных будет пасмурно и без осадков.