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Происшествия26 января 2022 5:12

В Туапсинском районе Кубани обвалился берег в 8 тысяч квадратных метров

На территории находился кемпинг
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского района

Фото: администрации Новомихайловского городского поселения Туапсинского района

В селе Ольгинка, где обвалился берег, закрыли проход к кемпингу. Грунт отошел на территории в 8 тысяч квадратных метров. Сейчас обстановку мониторят сотрудники местной администрации.

- В Ольгинке произошел обвал грунта 24 января. Территория находится в федеральной собственности. На участке стоят старые строения, они не используются. Жилых домов рядом нет, - сообщили «Туапсинские Вести» со ссылкой на заместителя главы администрации Новомихайловского Льва Калустова.

В настоящее время территория ограждена. Дальнейшие действия будут обсуждаться с департаментом имущественных отношений Краснодарского края.