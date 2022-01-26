Аэропорт Краснодара принимает рейсы Ростова-на-Дону из-за тумана в соседнем регионе

Фото: пресс-службы аэропорта

Плотный туман прогнозировали накануне. И предупреждения синоптиков сбылись – пелена, кажется, накрыла весь юг. Краснодару повезло больше, ситуация в аэропорту позволяла принимать и отправлять рейсы. А вот в Ростове-на-Дону видимость снизилась до 100 метров. Некоторые рейсы уводят в кубанскую столицу.

- В Краснодар на запасной в 07:56 прибыл рейс А4 214 Екатеринбург – Ростов-на-Дону (АК "Азимут") по метеоусловиям Ростова-на-Дону. Там сильный переохлажденный туман, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Воздушные гавани работают по фактическим погодным условиям.