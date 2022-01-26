В Краснодаре владельцев авто попросили отказаться от поездок на личном транспорте

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В Краснодаре из-за морозов спрогнозировали гололед. В мэрии попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте. Улицы обрабатываются в городе с вечера 25 января.

- Дороги противогололедными материалами обрабатываются с 25 января, 26-го числа работы продолжатся. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей, по возможности, отказаться от передвижения на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Расчисткой придомовых территорий занимаются собственники. Во дворах многоквартирных домов это обязаны делать управляющие компании, добавили в мэрии.