Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 6:04

В Краснодаре владельцев авто попросили отказаться от поездок на личном транспорте

Дороги города обрабатывают от гололеда
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре из-за морозов спрогнозировали гололед. В мэрии попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте. Улицы обрабатываются в городе с вечера 25 января.

- Дороги противогололедными материалами обрабатываются с 25 января, 26-го числа работы продолжатся. Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей, по возможности, отказаться от передвижения на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Расчисткой придомовых территорий занимаются собственники. Во дворах многоквартирных домов это обязаны делать управляющие компании, добавили в мэрии.