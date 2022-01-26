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Общество26 января 2022 6:49

Оперштаб рассказал о ситуации на дорогах Кубани после аномального снегопада

На некоторых участках по-прежнему введены ограничения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На дорогах работает техника

На дорогах работает техника

В Краснодарском крае после аномального снегопада затруднено движение на нескольких участках трасс. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- Закрытым остается Шаумянский перевал. В Туапсинском районе на дороге с. Шаумян – х. Терзиян очищена проезжая часть в 1,5 полосы для движения, продолжает работать грейдер. Также на трассе п. Октябрьский – с. Гунайка Четвертая проезжая часть очищена в 1,5 полосы для движения, продолжают работать два бульдозера, - отметили специалисты.

На дорогах продолжает работать снегоуборочная техника. Проезжие части обрабатываются противогололедными материалами.